الحكومة البريطانية تعاقب ناديين سابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لدفعهما أجوراً أقل من الحد الأدنى للأجور بشكل غير قانوني.

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحكومة سمّت ناديين سابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بتهمة دفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور للعمال بشكل غير قانوني.

تم تغريم مئات من أصحاب العمل في المملكة المتحدة لعدم دفعهم رواتب كافية للموظفين.

وقد صدرت أوامر لهم بسداد مستحقات ما يقرب من 60,000 ألف عامل لم يحصلوا على أجورهم بشكل صحيح.

وتضم القائمة فريقي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين، نورويتش سيتي وتشارلتون أثليتيك.

يحتل نادي نورويتش المرتبة الثانية عشرة في القائمة من حيث المبالغ المستحقة عليه.

فشل نادي كاناريز في دفع مبلغ 99,021.76 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1,152 عاملًا في السنة المالية الأخيرة.

بينما يدين نادي تشارلتون بمبلغ 17,983.18 جنيهًا إسترلينيًا لـ 45 عاملًا، يواجه كلا الناديين عقوبات.

قال وزير الأعمال بيتر كايل: "إن الغالبية العظمى من الشركات في هذا البلد تفعل الشيء الصحيح من خلال دفع رواتب موظفيها بشكل صحيح والالتزام بالقواعد".

"ليس من العدل أن يتقدم الآخرون في حياتهم من خلال عدم دفع الأجور المستحقة لعمالهم."

"إن صاحب العمل الجيد لا يبني أعماله على أساس الأجور غير المدفوعة، وأتطلع إلى العمل مع وكالة العمل العادل الجديدة لضمان استخدام صلاحياتها للقضاء على أولئك الذين يعتقدون أن القواعد لا تنطبق عليهم."

هذه هي الجولة الأولى من عملية التسمية كجزء من وعد وزير المالية بتسمية الشركات التي لا تدفع مستحقاتها وفضحها.

سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 12.71 جنيهًا إسترلينيًا لمن تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر اعتبارًا من الشهر المقبل.



