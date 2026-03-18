تعتزم الحكومة البريطانية مقاضاة مالك نادي تشيلسي السابق أبراموفيتش

أفادت شبكة سكاي نيوز أن مالك نادي تشيلسي السابق، رومان أبراموفيتش، الذي خضع للعقوبات، قد تم إخطاره بأن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات قانونية ضده بعد فشله في "فعل الشيء الصحيح" والإفراج عن مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني من بيع النادي لمساعدة أوكرانيا.

لقد ساد الجمود منذ أن اضطر السيد أبراموفيتش لبيع نادي تشيلسي في عام 2022 بعد فرض عقوبات عليه في بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في استهداف الأوليغارشية.

حذر رئيس الوزراء السير كير ستارمر في ديسمبر من أنه يمكن مقاضاة السيد أبراموفيتش إذا لم يدفع.

وصرح متحدث باسم الحكومة قائلاً: "لقد منحنا رومان أبراموفيتش فرصته الأخيرة لفعل الصواب. ومرة ​​أخرى، فشل في تقديم التبرع الذي تعهد به".

"سنتخذ الآن خطوات إضافية لضمان الوفاء بالوعد الذي قطعه وقت بيع تشيلسي."

أصدرت الحكومة ترخيصاً في ديسمبر يسمح بالإفراج عن الأموال النقدية لمؤسسة جديدة للأسباب الإنسانية في أوكرانيا، لكن ذلك تطلب موافقة السيد أبراموفيتش التي لم تأتِ بعد.

تم تحذير رجل الأعمال الروسي، البالغ من العمر 59 عاماً، في ذلك الوقت بأنه إذا لم يفعل ذلك في غضون 90 يوماً، فإن الحكومة ستقاضيه في المملكة المتحدة.

من المفهوم أن الممثلين القانونيين للحكومة كتبوا إلى الفريق القانوني للسيد أبراموفيتش يوم الاثنين قائلين إنهم يستعدون الآن لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.

بينما قال السيد أبراموفيتش دائماً "جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا"، تقول الحكومة إنها لن تنظر إلا في اقتراح إرسال الأموال إلى "الأكثر ضعفاً في أوكرانيا" وليس إلى روسيا.

وهناك أيضاً خلاف حول مقدار الأموال التي سيتم صرفها للأوكرانيين.

تريد الحكومة الحصول على المبلغ الكامل البالغ 2.5 مليار جنيه إسترليني الذي دفعه اتحاد يضم بهداد إقبالي وتود بوهلي مقابل النادي.



