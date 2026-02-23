«لا يُصدق» - أروكوداري يرد على الإساءات العنصرية عبر الإنترنت

دعا تولو أروكوداري السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتصيدين العنصريين على الإنترنت الذين أرسلوا له شتائم بذيئة بعد هزيمة وولفرهامبتون أمام كريستال بالاس يوم الأحد، وفقًا لتقارير إعلامية. Completesports.com.

خسر فريق وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 أمام كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك يوم الأحد، حيث أهدر أروكوداري ركلة جزاء.

تبادل اللاعب النيجيري الدولي وفريق وولفرهامبتون عدة رسائل تضمنت عبارات مسيئة مثل "قرد" واستخدام كلمة عنصرية في الهجوم الإلكتروني.

وأصر الشاب البالغ من العمر 25 عاماً على ضرورة معاقبة القائمين على التحضير.

وكتب أروكوداري: "لا يزال من غير المعقول بالنسبة لي أننا نلعب في زمن يتمتع فيه الناس بحرية كبيرة للتعبير عن مثل هذه العنصرية دون أي عواقب".

"لا ينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد أي مكان في لعبتنا، وعلينا جميعًا اتخاذ إجراءات لمعاقبة كل من يشوه سمعة الرياضة بهذه الطريقة، بغض النظر عن هويتهم."

انضم أروكوداري إلى وولفرهامبتون قادماً من نادي جينك البلجيكي في الصيف الماضي.

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً خمسة أهداف في 28 مباراة في جميع المسابقات مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



