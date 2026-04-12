يونيون برلين يعين أول مدربة لفريق السيدات في تاريخ الدوري الألماني (البوندسليغا)

عيّن نادي يونيون برلين ماري لويز إيتا مدربةً مؤقتةً للفريق حتى نهاية الموسم.

أصبحت إيتا أول امرأة تتولى منصب المدرب الرئيسي في الدوري الألماني للرجال (البوندسليغا).

"سيخوض الفريق المحترف للرجال المرحلة النهائية من الموسم وسيخوض معركة لتجنب الهبوط تحت قيادة ماري لويز إيتا، التي كانت المدربة الرئيسية لفريق الناشئين تحت 19 عامًا، وهي المدربة الرئيسية المستقبلية للفريق المحترف للسيدات." الاتحاد برلين أعلنوا ذلك على موقعهم الرسمي.

أعربت الممثلة البالغة من العمر 34 عاماً عن حماسها بعد توليها هذا الدور.

وقالت: "أنا سعيدة للغاية لأن النادي قد وثق بي ومنحني هذه المهمة الصعبة. لطالما كانت إحدى نقاط قوة نادي يونيون هي التكاتف وتوحيد جهودنا في مثل هذه المواقف".

"وبالطبع، أنا مقتنع بأننا نستطيع مع هذا الفريق حصد النقاط الحاسمة."

ستقود إيتا فريقها في أول مباراة لها على أرضها أمام فولفسبورغ في 18 أبريل.



