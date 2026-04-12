    كرة القدم العالمية

    يونيون برلين يعين أول مدربة لفريق السيدات في تاريخ الدوري الألماني (البوندسليغا)

    أديبوي أموسو

    عيّن نادي يونيون برلين ماري لويز إيتا مدربةً مؤقتةً للفريق حتى نهاية الموسم.

    أصبحت إيتا أول امرأة تتولى منصب المدرب الرئيسي في الدوري الألماني للرجال (البوندسليغا).

    "سيخوض الفريق المحترف للرجال المرحلة النهائية من الموسم وسيخوض معركة لتجنب الهبوط تحت قيادة ماري لويز إيتا، التي كانت المدربة الرئيسية لفريق الناشئين تحت 19 عامًا، وهي المدربة الرئيسية المستقبلية للفريق المحترف للسيدات." الاتحاد برلين أعلنوا ذلك على موقعهم الرسمي.

    أعربت الممثلة البالغة من العمر 34 عاماً عن حماسها بعد توليها هذا الدور.

    وقالت: "أنا سعيدة للغاية لأن النادي قد وثق بي ومنحني هذه المهمة الصعبة. لطالما كانت إحدى نقاط قوة نادي يونيون هي التكاتف وتوحيد جهودنا في مثل هذه المواقف".

    "وبالطبع، أنا مقتنع بأننا نستطيع مع هذا الفريق حصد النقاط الحاسمة."

    ستقود إيتا فريقها في أول مباراة لها على أرضها أمام فولفسبورغ في 18 أبريل.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    1 كيف

    1. خبيث on

      سيكون العرض الأول في 18 أبريل جميلاً بشكل غريب عند مشاهدته.

      أتمنى لها التوفيق، وخاصة في إدارة الرجال الأنانيين الذين تسببوا في صراعهم على الهبوط في المقام الأول.

      لا ينبغي السماح بالتخريب

