كأس الوحدة: النسور الخضراء يواجهون زيمبابوي في المباراة الافتتاحية

سيخوض منتخب نيجيريا، الملقب بالنسور الممتازة، مباراةً ضد منتخب زيمبابوي، الملقب بالمحاربين، في المباراة الافتتاحية لكأس الوحدة 2026. Completesports.com.

وبحسب المنظمين، ستقام المباراة في ملعب ذا فالي، الملعب الرئيسي لنادي تشارلتون أثليتيك، يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026.

وستكون بمثابة مباراة إعادة لمواجهاتهم الشرسة في تصفيات كأس العالم 2026.

اقرأ أيضا:تشكيلة منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) قبل المباراة الودية التي ستقام قبل بطولة كأس العالم لغرب أفريقيا (وافكون) ضد منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)

وبينما لا تزال ذكريات تلك التصفيات الشاقة حاضرة في الأذهان، سيسعى فريقا النسور الخضراء والمحاربون إلى حسم النتيجة على أرض محايدة.

ستواجه جامايكا الهند في نصف النهائي، وهي مباراة تعد بأن تكون مثيرة في المدرجات بقدر ما هي مثيرة على أرض الملعب.

ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية أيضًا في ملعب ذا فالي يوم السبت الموافق 30 مايو 2026.

فاز منتخب النسور الخضراء بالنسخة الأخيرة من البطولة الودية الدولية، متغلبًا على جامايكا بنتيجة 5-4 في المباريات الودية.

بقلم أديبوي أموسو



