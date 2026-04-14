    منتخبات نيجيريا الوطنية

    ستُستخدم بطولة كأس الوحدة لتقييم اللاعبين الجدد، وسيلعب الفريق الأول مباريات ودية ضد بولندا والبرتغال — تشيلي

    جيمس أغبيريبي
    كأس الأمم الأفريقية 2025: مدرب منتخب نيجيريا، إريك شيلي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي فازت فيها نيجيريا على تونس 3-2 في فاس
    صرح إريك تشيل، مدرب منتخب نيجيريا، بأنه سيستخدم بطولة كأس الوحدة لتجربة لاعبين جدد.

    "توفر بطولة كأس الوحدة منصة لتقييم اللاعبين الجدد. سأقوم بجولة في أوروبا لدعوة لاعبين جدد من أصول نيجيرية، إلى جانب أولئك الذين تم استدعاؤهم سابقًا ولكن لم تتح لهم الفرصة للمشاركة."

    "سيتم أيضاً النظر في اختيار أفضل اللاعبين من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، حيث سأتابع عدداً من مباريات الدوري المحلي من الآن وحتى نهاية الموسم."

    "في المباريات الودية الكبيرة التي ستقام في يونيو ضد بولندا والبرتغال، سأشرك لاعبي الفريق الأول. هذه مباريات يمكن أن ترفع تصنيفنا العالمي إذا فزنا بها."


    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

    مقالات ذات صلة المنشورات

