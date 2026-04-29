كأس الوحدة: مدرب زيمبابوي يستهدف تقديم أداء قوي أمام النسور الخضراء

يستمتع كايتانو تيمبو، المدرب المؤقت لمنتخب زيمبابوي، بتوقعات مباراة فريقه القادمة في كأس الوحدة ضد منتخب نيجيريا (النسور الممتازة).

من المقرر أن يواجه فريق واريورز حامل اللقب في مباراة نصف النهائي على ملعب ذا فالي، الملعب الرئيسي لفريق تشارلتون أثليتيك المشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب)، يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو.

سيتأهل الفائز في المباراة لمواجهة إما جامايكا أو الهند في المباراة النهائية.

تيمبو يشيد بالنسور الخضراء

وبينما أقر تيمبو بأن منتخب النسور الخضراء فريق من الطراز الرفيع، أعرب عن حماسه لاختبار فريقه ضد أبطال أفريقيا ثلاث مرات.

"نيجيريا فريق من الطراز الرفيع يضم لاعبين مميزين، لذلك نحترمهم. ولكن في الوقت نفسه، نؤمن بفريقنا"، هكذا صرح المدرب للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم في زيمبابوي.

"سيكون الاستعداد هو المفتاح - التنظيم والانضباط والتأكد من أن اللاعبين يفهمون أدوارهم. إنها فرصة لنا للتنافس وإظهار قوتنا."

اختبار كبير للمحاربين

كما أعلن تيمبو أن المنافسة تمثل تحدياً فريداً لفريقه.

وأضاف المدرب: "نحن نتعامل مع الأمر بجدية وطموح. إن اللعب ضد خصوم أقوياء مثل نيجيريا، وكذلك جامايكا والهند، يمثل اختباراً جيداً للفريق".

"هذه هي نوعية المباريات عالية الجودة التي تساعد اللاعبين على التطور وتمنحنا صورة واضحة عن مستوانا."

بقلم أديبوي أموسو



