أونوانيل يدعم ريفرز يونايتد للفوز بلقب الدوري النيجيري الممتاز

يقول سامسون أونونيل، المدرب السابق لفريق شوتينغ ستارز، إنه متفائل بفوز فريق ريفرز يونايتد بلقب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.



تجدر الإشارة إلى أن فريق ريفرز يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول الدوري خلف فريق إنوجو رينجرز، مع تبقي ثلاث مباريات.



تحدث مع Completesports.comصرح أونونيل بأن تركيز النادي الذي يتخذ من بورت هاركورت مقراً له في دوري أبطال أوروبا ربما يكون قد أدى إلى إبطاء أدائه في الدوري.

ما زلت أعتقد أن فريق ريفرز يونايتد سيفوز بلقب الدوري النيجيري الممتاز رغم احتلاله المركز الثاني. مع العلم أن لديهم ثلاث مباريات متبقية.



"بناءً على هذه الحسابات، إذا فاز فريق ريفرز يونايتد في مباراتين من أصل ثلاث، فهذا يعني أنهم سيتقدمون على فريق إنوجو رينجرز بفارق 52 نقطة."



"لن أعتبر هذا سباقاً مفتوحاً على اللقب لأن فريق ريفرز يونايتد يمتلك الخبرة واللاعبين اللازمين للحفاظ على صدارته في الدوري."



