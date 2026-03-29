فياريال يواجه بشكتاش لدعوة منتخب نيجيريا

أفادت التقارير أن نادي فياريال الإسباني سينافس بشكتاش على ضم لاعب خط وسط غوزتيبي، أنتوني دينيس. Completesports.com.

وبحسب ما ورد، كان دينيس على وشك مغادرة غوزتيبي الصيف الماضي، لكن سعر النادي المطلوب البالغ 8 ملايين يورو ثبط عزيمة المشترين المحتملين.

لكنهم رفعوا سعرهم المطلوب إلى 10 ملايين يورو.

كما ارتبط اسم نادي ماينز الألماني (البوندسليغا) باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

سجل دينيس ثلاثة أهداف في 24 مباراة بالدوري مع فريق غوزتيبي هذا الموسم.

يمتد عقد لاعب خط الوسط الدفاعي مع النادي التركي حتى يونيو 2027.

انضم إلى فريق غوز غوز قادماً من أكاديمية إتش بي أبوجا في عام 2023.



