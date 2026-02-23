اندلعت أعمال عنف في المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم 2026، بعد مقتل زعيم عصابة مخدرات على يد الجيش.

أفادت وكالة أسوشيتد برس بتأجيل أربع مباريات كرة قدم رفيعة المستوى يوم الأحد بعد أن قتل الجيش المكسيكي زعيم عصابة مخدرات قوية في بلدة قريبة من مدينة غوادالاخارا، المدينة المضيفة لكأس العالم 2026.

تم تأجيل مباراتين من الدرجة الأولى - مباراة كويريتارو ضد خواريز إف سي في بطولة الرجال ومباراة تشيفاس ضد أمريكا في دوري السيدات - وتم إلغاء مباراتين في الدرجة الثانية.

يخوض المنتخب المكسيكي مباراة ودية ضد أيسلندا يوم الأربعاء على ملعب كوريجيدورا في كويريتارو. ولم يصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أي قرار رسمي بتأجيل المباراة.

أصيب نيميسيو روبين أوسيجويرا سرفانتس، "إل مينتشو"، الذي قاد كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون، في تابالبا، خاليسكو على بعد حوالي ساعتين بالسيارة جنوب غرب غوادالاخارا وتوفي أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي.

عقب وفاته، قام أعضاء العصابة بإحراق السيارات وقطع الطرق في نحو اثنتي عشرة ولاية مكسيكية.

من المقرر أن تستضيف غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو، أربع مباريات في كأس العالم في يونيو، من بينها مباراتان لكوريا الجنوبية. كما ستلعب منتخبات المكسيك (البلد المضيف المشارك)، وإسبانيا، وأوروغواي، وكولومبيا مبارياتها هناك.

يُعتبر كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) الأقوى في المكسيك، إذ يُقدّر عدد أعضائه بنحو 19,000 ألف عضو، وتمتد عملياته لتشمل 21 ولاية من أصل 32 ولاية مكسيكية. وقد صنّفته إدارة ترامب منظمة إرهابية أجنبية.

ستنطلق بطولة المكسيك المفتوحة للتنس، وهي إحدى بطولات رابطة محترفي التنس، يوم الاثنين في ملعب جي إن بي أرينا بمدينة أكابولكو، ولاية غيريرو. وأصدر المنظمون بياناً يوم الأحد أكدوا فيه أن "سير البطولة مستمر كالمعتاد".



