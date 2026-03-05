WAFCON'26: هل فريق سوبر فالكونز مؤهل للفوز بلقب WAFCON الحادي عشر؟

أنهى منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) مبارياته التحضيرية لبطولة كأس العالم لكرة القدم (WAFCON) بفوز ساحق بنتيجة 3-1 على منتخب الكاميرون (إندوميتابل ليونيسز).

سنتناول في هذا الأسبوع من برنامج "تحديثات رياضية شاملة" مدى استعداد فريق جاستن مادوجو قبل انطلاق البطولة، وما هي أبرز اللاعبين الذين يجب أن يُبنى عليهم الفريق قبل انطلاقها.

هل ينبغي ضم أسيسات أوشوالا، التي استُبعدت من تشكيلة الفريق الذي واجه الكاميرون، إلى قائمة الفريق المشاركة في البطولة بجنوب إفريقيا؟ وهل يستطيع الفريق تحقيق المجد والفوز بلقب كأس العالم للغرب للمرة الحادية عشرة، وهو رقم قياسي؟ 🤔⚽

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: هل استبعاد أوشوالا من المباريات الودية للكاميرون مؤشر على غيابها عن كأس العالم 26؟

المواضيع التي تمت مناقشتها في الفيديو؛

* ما مدى استعداد فريق جاستن مادوجو للمنافسة؟

* ما هي اللاعبين الذين يجب أن يُبنى الفريق حولهم قبل انطلاق البطولة؟

* هل ينبغي إدراج أسيسات أوشوالا في قائمة الفريق المشاركة في البطولة التي ستقام في جنوب إفريقيا؟

