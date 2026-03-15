واكاما يشيد بـ"النمرة الصامدة" بعد فوزها على الفلبين

أشاد رينا واكاما، المدرب الرئيسي لفريق دي تايغريس، بلاعبيه لروحهم القتالية في الفوز على الفلبين، وفقًا لتقرير موقع Completesports.com.

حقق أبطال أفريقيا عودة رائعة ليهزموا الفلبين بنتيجة 101-84 في مباراتهم الثالثة في بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 التي أقيمت يوم السبت.

اعترف واكاما بأن فريقه بدأ المباراة بداية بطيئة، لكنه قال إن الدروس المستفادة ستكون قيّمة لهم في المستقبل.

قال واكاما بعد المباراة: "لقد كانت بدايتنا بطيئة".

"هذا ما يحدث عندما تواجه فرقًا محترمة. إنه درس آخر لنا، وبعض الصعوبات التي نمر بها في بداية مشوارنا. لكن الأمر يتطلب الكثير من الصمود والثبات للرد بالطريقة التي فعلناها، لذا فإن الفضل الكبير يعود لفريقي."

وقد شعر واكاما بنفس القدر من التشجيع بالقيادة التي ظهرت في غرفة الملابس في الشوط الأول عندما أعادت نيجيريا تنظيم صفوفها.

"لقد سمعت قادتي يتحدثون حتى قبل أن أدخل"، كشف المدرب.

"هذه علامات على فريق عظيم. لا ينبغي أن تأتي القيادة دائماً من المدربين؛ بل يجب أن تنبع من الداخل."



