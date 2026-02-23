لا نتحدث بما فيه الكفاية عن جودة إيوبي – مدافع ليفربول الأسطوري

قال أسطورة ليفربول جيمي كاراجر إن الجودة التي يمتلكها أليكس إيوبي لا يتم الحديث عنها بما فيه الكفاية.

كان إيوبي في أفضل حالاته مع فولهام حيث أنهى الفريق سلسلة هزائمه بفوز 3-1 خارج أرضه على سندرلاند.

صنع نجم فريق النسور الخضراء الهدف الافتتاحي بعد أن نفذ ركلة ركنية حولها راؤول خيمينيز برأسه إلى الشباك.

ثم سجل خيمينيز هدفه الثاني بعد تحويل ركلة جزاء تم احتسابها بفضل مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) لخطأ على زميل إيوبي النيجيري كالفين باسي.

قلص إنزو لو في الفارق لصالح سندرلاند بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء بعد أن تسبب ريان سيسينيون في ركلة جزاء.

لكن فولهام رد سريعاً بهجمة مرتدة حيث اندفع هاري ويلسون للأمام ومرر الكرة إلى إيوبي الذي أنهى الهجمة بهدوء من زاوية ضيقة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وفي حديثه على قناة سكاي سبورتس بعد المباراة، قال كاراجر: "بالنسبة لي، هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مراكز مختلفة، إنه حلم أي مدرب، وخاصة حلم ماركو سيلفا".

"إنه حلم كل مدير، والجودة التي يمتلكها لا تحظى بالتقدير الكافي ولا يتم الحديث عنها كثيراً."

هذا رجل أنفق الكثير من المال لجلبه من أرسنال إلى إيفرتون. ثم نقله من إيفرتون إلى فولهام. إنه معجب كبير، ويمكنك أن تفهم السبب.

"جسدياً، هو رائع للغاية. الجودة التي يُظهرها، من تمريرة حاسمة من ركلة ثابتة إلى إنهاء رائع للأهداف، هذه الجودة التي يمتلكها لا تُقدّر حق قدرها. ربما لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية."

"نتحدث عن لاعبين آخرين في فولهام، وهذا صحيح، لكنه بالتأكيد من بين أفضل اللاعبين الذين يمتلكهم فولهام هذا الموسم."

بقلم جيمس أغبيريبي



