"لقد قاتلنا جيدًا" - أوسيمين يعلق على فوز غلطة سراي على فنربخشة

أشاد فيكتور أوسيمين بفوز غلطة سراي في ديربي القارات ضد فنربخشة.

حقق فريق أوكان بوروك فوزاً ساحقاً على منافسه من إسطنبول بنتيجة 3-0 في ملعب رامز بارك مساء الأحد.

افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل لغلطة سراي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

سجل باريس يلماز ولوكاس توريرا هدفين في الشوط الثاني ليحسموا الفوز.

حافظ غلطة سراي على مساره نحو تحقيق لقب الدوري التركي للمرة الرابعة على التوالي برصيد 74 نقطة من 31 مباراة، مع تبقي ثلاث جولات من المباريات حتى نهاية الموسم العادي.

أوسيمين يحقق فوزًا ساحقًا

"لقد قاتلنا بشكل جيد كفريق. خيبنا آمال جماهيرنا في الكأس. أنا فخور بأداء فريقي وسعيد بالفوز"، هذا ما نُقل عن أوسيمين. Fanatik.

"كما تعلمون، أستطيع التسجيل ضد أي فريق. هذه وظيفتي. وأنا أجيدها. الفريق يستحق التهنئة؛ لقد أظهرنا مدى استعدادنا."

جاهزون لسامسونسبورت

سيتوج غلطة سراي بطلاً إذا تجنب الهزيمة في مباراته القادمة في الثاني من مايو/أيار أمام سامسون سبور.

وأضاف أوسيمين: "لقد خطونا خطوة أخرى نحو هدفنا في البطولة. سامسون سبور خصم قوي. سنرغب في الفوز في كل مباراة من الآن فصاعدًا".

ألعاب فنربخشة الذهنية

وأضاف أوسيمين أنه لم يكن معجباً على الإطلاق بالحرب النفسية التي شنها فنربخشة في الفترة التي سبقت المباراة.

"لا أستطيع أن أفهم فنربخشة. لقد اشتكوا من الواقي الموجود على ذراعي قبل المباراة ضد أفضل فريق في الدوري"، كما صرح.

"لم يبدُ الأمر منطقياً بالنسبة لي."

"لكنني جئت، وقمت بعملي، وأوصلت رسالتي بأفضل طريقة ممكنة."

بقلم أديبوي أموسو





