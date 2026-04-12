"بذلنا قصارى جهدنا" - أدامز يُشيد بفوز إشبيلية على أتلتيكو مدريد

أبدى أكور آدامز ردة فعله على فوز إشبيلية الصعب على أتلتيكو مدريد، Completesports.com التقارير.

فاز فريق لويس غارسيا بلازا على الضيوف بنتيجة 2-1 في ملعب رامون سانشيز بيزخوان مساء السبت.

أنهى إشبيلية سلسلة هزائمه الثلاث المتتالية في الدوري الممتاز بهذا الفوز.

قال أدامز، الذي سجل هدف الفريق المضيف الافتتاحي، إنه من المهم بالنسبة لهم الحفاظ على الزخم في المباريات القادمة.

"لقد بذلنا قصارى جهدنا وحققنا هدفنا، وهو حصد النقاط الثلاث. كان دعم الجماهير مذهلاً؛ لقد منحنا طاقة هائلة"، هكذا صرّح. الموقع الرسمي للنادي.

وقال اللاعب الدولي النيجيري للموقع الرسمي للنادي: "نحن نلعب من أجلهم، وإذا كنا جميعاً على هذا النحو، فسنكون سعداء كل أسبوع".

كما أوضح اللاعب النيجيري ركلته الجزائية، معترفاً بأنه تدرب عليها في التدريبات وأنه كان يحظى بثقة جميع زملائه في الفريق.

وأضاف أدامز: "لقد قدم الجميع مباراة جيدة: مانو وأجومي في خط الوسط، وكاسترين في الدفاع، وبقية اللاعبين. لقد حققنا جميعاً هدفنا".

بقلم أديبوي أموسو



