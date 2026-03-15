يجب أن نركز على مباراة سوانزي – أونيكا يعلق على خسارة كوفنتري أمام ساوثهامبتون

نصح فرانك أونيكا، لاعب خط وسط فريق سوبر إيجلز، نادي كوفنتري بنسيان خسارة الفريق أمام ساوثهامبتون والتركيز على مباراتهم القادمة ضد سوانزي في سعيهم للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب النيجيري الدولي، الذي انضم إلى كوفنتري في فترة الانتقالات الشتوية، كان قد ساهم في فوز الفريق بست مباريات متتالية قبل هذه المباراة. ومع ذلك، لم يتمكن من ترك بصمة قوية حيث حقق ساوثهامبتون فوزًا بنتيجة 2-1.



وفي رد فعلها بعد المباراة، تحدثت أونيكا في دردشة مع بي بي سيأعرب عن خيبة أمله من النتيجة وحث كوفنتري على التركيز على العودة إلى طريق الانتصارات أمام سوانزي.

اقرأ أيضا:إنه رائع بكل معنى الكلمة – نيفن يشيد بداومان



"لسنا بحاجة إلى التفكير في الأمر لفترة طويلة. نتطلع إلى مباراة سوانزي، ونقبل بالنتيجة التي حققناها اليوم ونتطلع إلى مباراة سوانزي"، هكذا قال.



"عندما سجلنا ركلة الجزاء، شعرنا أن هذه هي فرصتنا، ولكن في الوقت نفسه، بعد ركلة الجزاء، كانت لا تزال لدينا فرص للتعادل. إنه لأمر مخيب للآمال. لا داعي للتفكير في هذا الأمر مطولاً."



كانت مباراة جيدة من كلا الفريقين، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق الفوز. أتيحت لنا فرص كثيرة لم نستغلها. إنه أحد تلك الأيام التي قد لا تسير فيها الأمور على ما يرام بالنسبة لنا.



"لكن علينا أن ننهض ونتجاوز الأمر ونركز على المباراة القادمة. لا أحد من اللاعبين يريد الهزيمة، لكن اليوم هو أحد تلك الأيام، علينا أن نتقبل الأمر، وننهض ونتجاوز الأمر ونركز على المباراة القادمة."



