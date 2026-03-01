نحتاج إلى حل مشكلة البطاقات الحمراء - روزينيور يعرب عن أسفه لطرد لاعب آخر من تشيلسي

صرح ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، بأنه وفريقه يجب أن يحلوا مشكلتهم التأديبية بعد طرد لاعب آخر.

وقد طُرد سبعة لاعبين من تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد حصول بيدرو نيتو على بطاقتين صفراوين في غضون ثلاث دقائق في هزيمة البلوز 2-1 أمام أرسنال يوم الأحد.

تولى روزينيور المسؤولية لسبع مباريات، وقد أنهى تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين فقط مرتين حتى الآن، في مباراتين متتاليتين بعد أن تلقى ويسلي فوفانا أوامر مماثلة في نهاية الأسبوع الماضي ضد بيرنلي.

قال روزينيور: "لقد كانت نفس القصة في المباريات الثلاث الأخيرة. عليك أن تقدم أداءً لتحقيق النتائج، وهذه هي نفس القصة."

"الأمر نفسه ينطبق هنا - نحن متفوقون في المباريات الثلاث. ما لا أفعله أبداً، سواء فزنا أو خسرنا، هو توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين، لكن من الواضح ما نحتاج إلى تحسينه."

"هذه ليست طريقة لعبنا، وليست طريقة هجومنا. علينا أن نكون حاسمين في منطقتي الجزاء. استقبال هدفين من ركنيتين والحصول على بطاقة حمراء أخرى، هذه هي قصة موسمنا، وهذه هي قصة المباريات القليلة الماضية."

أكنّ الاحترام للمدرب السابق إنزو ماريسكا. لا أتحدث عما حدث سابقًا، لكن هذا الأمر بدأ يتكرر معي. شعرت أننا عالجنا هذه المشكلة. لعبنا عشر مباريات دون أي بطاقة حمراء، والآن تلقينا بطاقتين في مباراتين متتاليتين، وهذه مشكلة يجب علينا حلها.



