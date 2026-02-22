أظهرنا معدننا الحقيقي – أرتيتا يعلق على فوز أرسنال على توتنهام

أشاد ميكيل أرتيتا بفريقه أرسنال لقدرتهم على "الصمود" أمام الضغط في فوزهم 4-1 على توتنهام هوتسبير.

دخل فريق أرسنال مباراة ديربي شمال لندن بعد تعادل مفاجئ بنتيجة 2-2 أمام فريق وولفرهامبتون واندررز، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سمح التعادل المخيب للآمال لمانشستر سيتي بتقليص الفارق إلى نقطتين.

لكنهم عادوا بقوة محققين فوزاً ساحقاً على منافسيهم - بفضل ثنائية لكل من إيبيريتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس - ليستعيدوا تقدمهم إلى خمس نقاط.

بعد الفوز الساحق، قال أرتيتا: "عندما تشتد المنافسة ويشكك الناس في قدراتنا، علينا أن نثبت جدارتنا. لقد أظهرنا معدننا الحقيقي، ولكن علينا أن نثبته مرارًا وتكرارًا. إنها رحلة مليئة بالتقلبات."

لا يسعني إلا أن أشعر بالفخر والسعادة لما رأيته هناك، وخاصةً كيف عشنا الساعات الـ 72 الماضية. شاهدت المباراة مجدداً، ولا أجد تفسيراً لتعادلنا مع وولفرهامبتون. عليك أن تتجاوز مشاعر الغضب والخجل والحزن.

"لا تشعر بهذا الشعور عندما يكون الأمر مجرد وظيفة. هذا شغفنا. هذا هو هدفنا. عليك أن تجمع الجميع معًا، وقد كان ذلك ممتعًا للغاية. قلنا دعونا نحب اللاعبين. ولكن بعد ذلك عليك أن تفعل ذلك على أرض الملعب، وقد كنا متميزين."



