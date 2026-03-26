وصف المدافع النيجيري الشاب في فريق أتالانتا، أونست أهانور، ارتداء قميص مهم مثل قميص المنتخب الإيطالي بأنه شعور لا يوصف.

وُلدت أهانور في أفيرسا لأبوين نيجيريين، وقد تم استدعاؤها لأول مرة إلى المنتخب الوطني الإيطالي تحت 21 عامًا.

تم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، وهو خريج أكاديمية روسوبلو للشباب، من قبل أتالانتا الصيف الماضي مقابل حوالي 17 مليون يورو، وبعد حصوله على الجنسية الإيطالية، استجاب لنداء المدرب سيلفيو بالديني.

مع انطلاق مباراتين من مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2027، حضر أهانور مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء للتعبير عن حماسه لتمثيل المنتخب الإيطالي (الأزوري).

"ارتداء قميص مهم مثل قميص إيطاليا أمر لا يوصف، بغض النظر عن عدد المرات التي ارتديته فيها، أو عدد الفرص التي أتيحت لك لارتداء هذا القميص بالفعل."

"إن القدرة على تمثيل بلدك، المكان الذي تعيش فيه، والذي يجري في دمك، هو شعور قوي."

وأضاف: "لا فرق كبير بين الانضمام للمنتخب الوطني في سن 14 أو 15 أو 18؛ إنه أمر فريد. أنا محظوظ لوجود إخاتور وفينتورينو في الفريق، وهذا ما منحني الفرصة للاندماج بشكل جيد منذ البداية"، هكذا قال المدافع عن زملائه السابقين في جنوى.

"الرابطة والصداقة التي تجمعنا لن تنتهي أبدًا، بغض النظر عن المسافة أو الفريق الذي نلعب له: إن القدرة على لم شمل المنتخب الوطني أمر رائع. فريق تحت 21 عامًا، بعيدًا عن الجانب الكروي، يضم لاعبين يتمتعون بأخلاق إنسانية مثالية."

مع اقتراب كأس العالم، قد يكون هناك احتمال لاستدعاء المدرب جينارو جاتوزو للمنتخب الوطني الأول، وقد صرّح أهانور قائلاً: "سواءً كان المنتخب الأول أو منتخب تحت 18 عامًا، ستبقى إيطاليا هي إيطاليا. من الواضح أن ذلك قد يكون مصدر فخر إضافي، لكن تركيزي منصبّ فقط على هاتين المباراتين وعلى تقديم أداء جيد هنا".

انضم أهانور، كلاعب شاب، إلى أكاديمية الشباب لنادي جنوى الإيطالي، وخلال موسم 2023/24، لعب مع فرق النادي تحت 15 عامًا وتحت 16 عامًا وتحت 17 عامًا.

يلعب أهانور، وهو مدافع أعسر، بشكل أساسي كظهير أيسر. كما يمكنه اللعب كقلب دفاع، ولاعب وسط، وجناح. وهو معروف بتعدد مهاراته وسرعته وقوته.



