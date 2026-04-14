"لن ننسى أبدًا" - أوكوي يعلق على فوز أودينيزي الكبير في سان سيرو

تحدث حارس مرمى أودينيزي، مادوكا أوكوي، عن فوز النادي المذهل على إيه سي ميلان في ملعب سان سيرو. Completesports.com التقارير.

حقق فريق زيبراس فوزاً ساحقاً على ميلان بنتيجة 3-0 في مباراتهما ضمن الدوري الإيطالي يوم السبت.

سجل كل من دافيدي بارتيساغي (هدف عكسي)، ويورغن إيكيلينكامب، وآرثر عطا أهداف أودينيزي في المباراة.

أوكوي في عطلة نهاية أسبوع مميزة

قال أوكوي إنها كانت عطلة نهاية أسبوع مميزة للاعبين.

قال أوكوي: "إنها عطلة نهاية أسبوع لن ننساها أبداً". الموقع الرسمي للنادي.

"الفوز بنتيجة 0-3 في سان سيرو أمر مميز. لقد كان شعوراً رائعاً، أمسية لا تُنسى بالنسبة لنا جميعاً."

سجل نظيف

قدم أوكوي أداءً رائعاً أمام ميلان، وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي.

أشاد اللاعب الدولي النيجيري بزملائه في الفريق لدورهم في منع الخصم من التسجيل.

"بالنسبة لي، الحفاظ على نظافة الشباك يشبه تسجيل هدف. أنا سعيد لأنني حافظت على نظافة شباكي لثلاث مباريات متتالية، لكن ذلك يعود إلى العمل الجماعي، الذي يبدأ من الهجوم"، هكذا صرح حارس المرمى.

حول إيقاف بائعي السلع المستعملة

كما تحدث أوكوي عن تصديه لتسديدة أليكسيس ساليمايكرز.

"كان تصدياً صعباً لأنني لم أرَ الكرة وهي تنطلق؛ كان الأمر يعتمد في معظمه على حدسي، بالإضافة إلى بعض الحظ، لأن الكرة اصطدمت بالعارضة. أنا سعيدٌ بمساهمتي في مساعدة الفريق بهذه الطريقة. إنه أفضل تصدٍّ لي منذ انضمامي إلى أوديني، إلى جانب تصدّي في فروسينوني"، أضاف حارس المرمى.

بقلم أديبوي أموسو



