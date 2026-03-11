لن نشارك في كأس العالم – وزير الرياضة الإيراني يعلن

صرح وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي بأن بلاده لن تشارك في كأس العالم هذا الصيف، بسبب الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.

وقد اجتذب الصراع الآن دولاً أخرى في الشرق الأوسط، حيث ردت إيران بضرب قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

تقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في شهري يونيو ويوليو.

من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني منتخبي نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس يومي 15 و21 يونيو، ومنتخب مصر في سياتل يوم 26 يونيو.

لكن دونيامالي قال إن إيران لن تسافر إلى أمريكا للمشاركة في البطولة، مؤكداً أنه "لا توجد إمكانية" لمشاركة الفريق.

"منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة زعيمنا، لم يعد لدينا أي شروط تمكننا من المشاركة في كأس العالم"، هذا ما قاله دونيامالي في مقابلة تلفزيونية (RTE).

"بالنظر إلى الإجراءات الخبيثة المتخذة ضد إيران، فقد فُرضت علينا حربان في غضون ثمانية أو تسعة أشهر، وقُتل آلاف من شعبنا. لذلك، ليس لدينا بالتأكيد أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة."

يأتي بيان دونيامالي بعد أن زعم ​​رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أنه تلقى تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المنتخب الإيراني "مرحب به" للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف.

وكتب إنفانتينو في بيان نشره على إنستغرام: "تحدثنا أيضاً عن الوضع الحالي في إيران، وعن حقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026".

"خلال المناقشات، أكد الرئيس ترامب مجدداً أن الفريق الإيراني مرحب به بالطبع للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة."

وأضاف: "نحن جميعاً بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس معاً الآن أكثر من أي وقت مضى، وأشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، لأنه يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".



