مدرب فيردر بريمن يقدم تحديثاً حول لياقة أغو

قدّم دانيال ثيون، مدرب فيردر بريمن، تحديثاً حول حالة لياقة فيليكس أغو قبل مباراة فريقه في الدوري الألماني ضد ماينز، بحسب التقارير. Completesports.com.

سيستضيف فريق فيرديران ماينز في

ملعب فيزرشتاديون يوم السبت.

تدرب أغو مع زملائه في الفريق لأول مرة يوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

المهاجم صامويل مبانغولا هو لاعب آخر يسعى للوصول إلى كامل لياقته البدنية.

وقال ثيون إن الثنائي قد يشارك في المباراة ضد ماينز.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet فيردر بريمن 2.27 1xBet X تعادل 3.67 1xBet FSV ماينز 05 3.29 1xBet

وقال: "من المؤكد أنهم لن يبدأوا هذا الأسبوع". الموقع الرسمي للنادي.

"على الرغم من أننا سنتخذ قرارًا يوم السبت على أقرب تقدير بشأن ما إذا كانوا سينضمون إلى الفريق أم لا."

"لم يتم دمج أي منهما بشكل كامل في تدريبات الفريق حتى الآن. إذا شعرا بالاستعداد وحصلنا على موافقة الطاقم الطبي، فقد يلعبان دورًا."

بقلم أديبوي أموسو



