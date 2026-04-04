مدرب فيردر بريمن يخطط لتغيير مركز أغو

ألمح دانيال ثيون، مدرب فيردر بريمن، إلى إمكانية إشراك فيليكس أغو في مركز آخر. Completesports.com.

يتنافس أغو مع أوليفييه ديمان على مركز الظهير الأيسر في النادي.

لقد عزز ديمان مكانته في هذا المركز، مستفيداً من انتكاسات الإصابات التي تعرض لها منافسوه هذا الموسم.

ثيون يتحدث عن تنوع أغو

لكن ثيون أصر على أن تعدد مهارات أغو يمكن أن يساعد فريقه.

ونقل موقع Deichstube عن ثيون قوله: "لقد جربنا الكثير مع فيليكس لأنني أعرف مدى تنوعه وكيف يمكنه أن يضيف جودة للفريق".

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet 1. نادي كولن لكرة القدم 2.256 1xbet X تعادل 3.675 1xbet فيردر بريمن 3.33 1xbet

التقدم في الملعب

شارك اللاعب الدولي النيجيري في مركز الجناح الأيسر في مباراة ودية أقيمت مؤخراً ضد فريق بريمن تحت 23 عاماً.

واستشهد المدرب بالمباراة كمثال على ما يمكن أن يقدمه أغو للفريق.

وأضاف ثيون: "نحن نفكر في ذلك بالضبط. لقد لعب على الجناح الأيسر في المباراة الودية لأنني أعتقد أن ذلك يمكن أن ينجح".

"إذا كان لائقاً وبكامل لياقته، فأعتقد أنه يجب أن يلعب في الملعب. الآن علينا أن نقرر أين سنضعه، لكننا لن نعرف ذلك حتى يوم السبت."

بقلم أديبوي أموسو



