مدرب فيردر بريمن: بونيفاس ماي يواجه شتوتغارت

يقول مدرب فيردر بريمن، دانيال ثيون، إن مهاجم منتخب نيجيريا، فيكتور بونيفاس، قد يعود للمشاركة ضد شتوتغارت في مباراة الدوري الألماني يوم الأحد.



في دردشة مع Deichstube.de, صرح ثيون بأن اللاعب الدولي النيجيري قد تعافى من الإنفلونزا التي أصيب بها الأسبوع الماضي، وقد استأنف التدريب الكامل مع الفريق.

وأشار إلى أن بونيفاس قد يلعب دوراً في مباراة بريمن ضد شتوتغارت.



"لقد كان لدي انطباع جيد عنه في ملعب التدريب يوم الخميس - على الأقل من حيث أنه تغلب على الإنفلونزا"، هكذا قال ثيون بخصوص بونيفاس.



لا أريد استبعاد الأمر، لكنني بالطبع أتابع التدريبات واحتياجات الفريق، وكذلك احتياجات فيكتور. لقد أشرتُ سابقاً إلى إمكانية مشاركته مجدداً، لكن ليس كلاعب أساسي، بل في مباراة قد يحصل فيها على بعض الدقائق.

