نخوض مباراة مانشستر سيتي بعقلية الفوز - نجم وست هام

أطلق توماس سوتشيك صرخته الحماسية قبل مواجهة مانشستر سيتي تحت الأضواء الكاشفة في ملعب لندن.

يدخل وست هام يونايتد المباراة الصعبة ضد فريق بيب غوارديولا بمعنويات عالية، بينما يعاني مانشستر سيتي من تراجع في مستواه مؤخراً، لكن نتائجه الحالية ستحفزه على تقديم أداء أفضل. بيب غوارديولا لن يتراجع أبداً أمام أي تحدٍ.

في حين أن وست هام لديه سجل سيئ للغاية ضد مانشستر سيتي، فإن العامل الوحيد الذي يميل لصالح فريق نونو هو أن بيب قد يقرر إشراك تشكيلة معدلة أخرى في محاولة للعودة أمام ريال مدريد، حيث يتأخرون حاليًا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

في محاولة لاستغلال هذا الفريق المنهك من مانشستر سيتي، أطلق سوتشيك صرخة معركة وست هام، مطالباً إيانا بتحقيق أقصى استفادة من اللحظة التي نحن فيها.

"مع كامل الاحترام لمانشستر سيتي، فهم من أفضل الفرق في العالم، ولكننا، بفضل إيماننا بقدراتنا، نخوض هذه المباراة بعقلية الفوز"، هكذا صرّح سوتشيك لموقع thewesthamway.com. "نريد أن نُثبت أننا فريقٌ يصعب التغلب عليه. أؤمن أننا قادرون على تحقيق المعجزات."

علاوة على ذلك، يناقش سوتشيك شعور فريق وست هام بشكل عام.

"أستطيع أن أرى وجوه اللاعبين، والجهاز الفني، والجميع، الذين يشعرون بسعادة غامرة لرؤية بعضهم البعض. لم يكن الأمر كذلك من قبل، لكننا غيرنا الوضع، ويمكننا الآن إظهار ذلك على أرض الملعب."



