سنواصل القتال - رودري يحذر أرسنال

حذر رودري فريق أرسنال من أنه وزملاؤه في مانشستر سيتي سيقاتلون حتى النهاية في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

للمرة الثانية على التوالي، أهدر السيتي نقاطاً بعد تعادله 1-1 مع وست هام يونايتد المهدد بالهبوط.

قبل مباراتهم مع وست هام، احتاج أرسنال إلى هدفين متأخرين للتغلب على فريق إيفرتون العنيد.

يعني التعادل بين وست هام ومانشستر سيتي أن أرسنال قد حقق الآن تقدماً بتسع نقاط في الصدارة، بينما لا يزال لدى مانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

بعد المباراة، صرّح رودري لقناة TNT Sports قائلاً: "هل انتهى سباق اللقب؟ ربما نعم، وربما لا. لن نستسلم، سنواصل القتال. نعلم أن الأمر سيكون صعباً لأننا نملك الخبرة اللازمة للفوز في النهاية. أعتقد أن المسافة طويلة جداً، لكننا سنقاتل حتى النهاية. الآن هو وقت الندم."

أظهرنا (أمام وست هام) لمحةً عما كان عليه الموسم، صعوداً وهبوطاً، وربما تكون التمريرة الأخيرة أو التسديدة الأخيرة هي ما يصنع الفارق. كرة القدم تدور حول الأهداف، ولم نتمكن من إيجاد لاعبين قادرين على تسجيلها. هذا هو الأهم في كرة القدم، لأننا صنعنا الفرص، وسيطرنا على المباريات، لكن هذا ما يصنع الفارق.



