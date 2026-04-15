نحن الآن جاهزون للفوز بدوري أبطال أوروبا - سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد

قال دييغو سيميوني إن أتلتيكو مدريد مستعد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء برشلونة يوم الثلاثاء والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

خسر فريق الروخيبلانكوس بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب من ربع النهائي على أرضه، لكن ذلك كان كافياً للتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بعد فوزه 2-0 في كامب نو الأسبوع الماضي.

سيواجه أتلتيكو مدريد، الذي لم يفز بالبطولة قط، فريق أرسنال أو سبورتينغ لشبونة في الدور نصف النهائي.

"سنخوضها بكل أملنا، وبإيمان كامل. نحن نعرف نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا"، هذا ما نُقل عن سيميوني على موقع sports.ndtv.com.

"نحن مستعدون. سننطلق لتحقيق ما كنا نسعى إليه لسنوات عديدة."

قاد سيميوني أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، لكنّ المباراتين انتهتا بهزيمتين مؤلمتين أمام غريمه ريال مدريد. وكان آخر ظهور للروخيبلانكوس في نصف النهائي عام 2017.

"لقد مرّت أربعة عشر عاماً الآن (على رأس الفريق)، ولا يزال يثيرني أن أرى الفريق يواصل المنافسة"، هكذا قال المدرب الأرجنتيني.

"لقد تغير اللاعبون، واضطررنا للبدء من جديد عدة مرات، وها نحن الآن من بين أفضل أربعة فرق في أوروبا."



