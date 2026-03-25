نحن مجهزون تمامًا لحل هذا النوع من النزاعات – المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي يؤكد ذلك في الحكم النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2025

أكد المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ماثيو ريب، أن الهيئة مجهزة تجهيزاً جيداً لحل النزاعات مثل تلك المتعلقة بالحكم النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2025.

أكدت محكمة التحكيم الرياضي اليوم (الأربعاء) أنها تلقت طعناً من السنغال يهدف إلى إلغاء القرار المثير للجدل بتجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية.

في 17 مارس، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قراره بتجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 وتتويج المغرب بطلاً بعد شهرين من نهاية البطولة.

تم تجريد السنغال من لقبها بسبب مغادرتها الملعب، وتم الإعلان عن خسارتها بالانسحاب، ويُعتبر المغرب المضيف الآن فائزاً بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير.

يسعى السنغال من خلال استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي إلى إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء حكمه بشأن اللقب وإعادة فوزه.

وفي حديثه بعد أن تلقت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف، قال ريب: "إن محكمة التحكيم الرياضي مجهزة تمامًا لحل هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكمين خبراء ومستقلين".

"نحن نتفهم أن الفرق والجماهير يتوقون لمعرفة القرار النهائي، وسنضمن إجراء إجراءات التحكيم بأسرع وقت ممكن، مع احترام حق جميع الأطراف في جلسة استماع عادلة."



