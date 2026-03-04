وزير الرياضة في جنوب أفريقيا: نحن مستعدون لاستبدال المغرب باستضافة بطولة كأس العالم للوافل

صرح وزير الرياضة والفنون والثقافة جايتون ماكنزي بأن جنوب إفريقيا مستعدة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات (وافكون) في غضون مهلة قصيرة إذا انسحب المغرب.

ومن المقرر إقامة البطولة، التي تعد بمثابة تصفيات لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، في المغرب في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل.

ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن مكان إقامة البطولة قبل أقل من أسبوعين من الموعد المقرر لبدء البطولة.

من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القرار النهائي بحلول يوم الخميس بشأن ما إذا كانت البطولة ستقام في المغرب أم سيتم نقلها.

"نحن مستعدون لأن لدينا الملاعب والناس والبنية التحتية ونظام النقل الذي هو أفضل من أي دولة في أفريقيا"، قال ماكنزي يوم الأربعاء (عبر timeslive.co.za).

"اللاعبون لا يعرفون متى سيسافرون، ولا يعرفون ماذا سيقولون لأطفالهم، ولا كيف سيرتبون الأمور بشكل صحيح مع عائلاتهم."

"نحن مستعدون للاستضافة لأننا لن نسمح للدول التي لا تمتلك نفس البنية التحتية التي لدينا بأن تحتجزنا رهائن لأن الناس لا يستطيعون اتخاذ قرارهم."

حتى في بطولات كأس الأمم الأفريقية السابقة التي استضفناها، كنا نمثل فريقاً آخر. نحن فريق بديل ممتاز، ومستعدون للقيام بذلك مجدداً. لم يحدث قط أن لا يكون هناك أي شيء قبل أسبوعين من انطلاق البطولة.

"لا توجد أي حملة تسويقية حول البطولة، لا شيء على الإطلاق. أعتقد أننا نتعامل مع وضع لا يمكن أن تستضيفه فيه أي دولة أخرى غير جنوب أفريقيا."

"ثم، إذا كان بإمكانكم منحنا إياه، فاستضيفوه. لدي ثقة في فريق العمل في قسم الرياضة والفنون والثقافة، وسنعمل على إنجازه."

قال ماكنزي إن الوضع المحيط بتردد المغرب في استضافة كأس العالم لكرة القدم والغموض الذي يكتنف مكان إقامة البطولة في هذه المرحلة المتأخرة يُظهر ازدراءً لكرة القدم النسائية.

لماذا نتعامل مع النساء بهذه الازدراء؟ لو كانت هذه بطولة للرجال، لكنا عرفنا الموعد وتمّ الترتيب لكل شيء، لكن الأمر ليس كذلك لأنها بطولة نسائية. كيف يستعد المدربون إذا لم يتم تأكيد البطولة أو تم إلغاؤها؟

"إذا أراد المغرب استضافة كأس الأمم الأفريقية، فعليه أن يفعل ذلك وسندعمه، ولكن إذا لم يرغب في ذلك، فعليه أن يخبرنا الآن."

لسنا دولة بلا ملاعب أو بنية تحتية. ولن نكون رهينة أبداً لدول لديها أقل مما لدينا.

بصفتي وزيرة الرياضة والفنون والثقافة، أؤكد أننا لا ننتظر أحداً ولن نسمح بمعاملة النساء بهذه الطريقة. في نهاية المطاف، تسبب هذا في إحراج رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم [باتريس موتسيبي]، وأنا أقول هذا بكل صراحة.

"خلال بعض الاجتماعات التي عقدناها، سُئلنا عما إذا كنا على استعداد لاستضافة مؤتمر وافكون. إن الوضع المحيط بمؤتمر وافكون مثير للقلق للغاية، ويجب ألا نخشى طرح سؤالين صعبين يفكر فيهما الكثيرون سراً لكنهم لا يرغبون في طرحهما علناً."

"لكنني سأقولها هنا اليوم. هل سنعاني الآن لأن السنغال فازت بكأس الأمم الأفريقية؟ لو لم تفز السنغال بتلك المباراة النهائية، هل كنا سنبقى هنا في ظل هذا الغموض؟"

وتدور التكهنات حول رغبة المغرب في الانسحاب من استضافة البطولة بسبب فوز منتخب السنغال على أسود الأطلس في نهائي كأس الأمم الأفريقية للرجال 2025 في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في يناير، في مباراة شابتها جدل تحكيمي.

في بطولة كأس العالم الأخيرة، فرط المنتخب المغربي المضيف في تقدمه بنتيجة 2-0 ليخسر 3-2 أمام منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) في المباراة النهائية.

بينما كان هذا اللقب العاشر لمنتخب "سوبر فالكونز" في بطولة كأس العالم للوافر، إلا أنه كان بمثابة هزيمة أخرى في النهائي للمغرب، الذي خسر أيضاً أمام جنوب إفريقيا في نهائي عام 2022.



