الوقت ينفد – روزينيور يتحدث قبل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

حث ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، فريقه على ضمان مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



لا يزال بإمكان النادي اللندني حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، لكنه يواجه منافسة صعبة، حيث يتأخر حالياً بأربع نقاط عن المراكز الخمسة الأولى مع تبقي ست مباريات.



على الرغم من إمكانية حصول إنجلترا على خمسة مراكز بناءً على تصنيفات معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلا أن الأداء السيئ الأخير لتشيلسي، والذي يتضمن جفافًا تهديفيًا لمدة ستة أسابيع، يضعهم تحت الضغط.



وفي حديثه مع الصحفيين يوم الخميس، صرح روزينيور بأن تشيلسي يجب أن يبدأ في الفوز بالمباريات وأن يحافظ على مستوى عالٍ من التركيز.



"مع تقدم الموسم، كلما قل عدد المباريات المتبقية، زادت أهمية المباريات."

اقرأ أيضا:مدرب بريمن يُقدّم تحديثًا حول إصابة بونيفاس قبل مواجهة هامبورغ



علينا أن نستغل هذه اللحظة. الوقت ينفد.



"نحن بحاجة إلى إظهار تلك المبادرة يوم السبت واللعب بأسلوب هجومي وتعويض تلك النقاط، وهو أمر لا يزال ممكناً بالتأكيد."



"إذا نظرت إلى كل مباراة، أعتقد أن الأمر يرجع ببساطة إلى فقدان التركيز في لحظة معينة، ثم يتفاقم هذا الأمر ويؤثر على بقية الأداء."



"ما علينا فعله هو إدارة هوامش اللعبة بشكل أفضل قليلاً."

