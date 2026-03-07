ما زلنا ننتظر قرار الفيفا — رئيس المجلس الوطني للرياضة، ديكو

صرح رئيس اللجنة الرياضية الوطنية (NSC) شيهو ديكو بأن نيجيريا لا تزال تنتظر قرار الفيفا بعد التقارير التي تفيد بأن الفيفا قد أكد مشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 الذي سيقام هذا الشهر في المكسيك.

سادت المخاوف في جميع أنحاء البلاد مساء الأربعاء بعد ورود تقارير تفيد بأن حلم منتخب النسور الخضراء بالمشاركة في كأس العالم 2026 قد انتهى فعلياً بعد أن أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي ممثل أفريقيا في الملحق القاري القادم.

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في إشعار اعتماد رسمي لوسائل الإعلام التي تغطي الحدث، شكل المنافسة وأكد أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي واحدة من الدول الست التي ستتنافس على المقعدين الأخيرين في البطولة العالمية الموسعة.

أما الدول الأخرى فهي بوليفيا والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.

وفي حديثه لصحيفة الغارديان، أوضح ديكو أن إدراج جمهورية الكونغو الديمقراطية كواحدة من الدول الست التي تتنافس على المقعدين الأخيرين لا يستبعد إمكانية فوز نيجيريا في قضية الأهلية ضد الكونغوليين.

قال ديكو: "على حد علمنا، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراره بعد. نحن نتابع الوضع عن كثب. إن مجرد ظهور جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الدول الست المتنافسة على المقعدين الأخيرين في الملحق لا يكفي للاستنتاج بأن الفيفا قد رفض التماس نيجيريا. بعض الدول الأخرى تستعد أيضاً لمباريات ودية. ستتغير الأمور فور صدور قرار الفيفا".

وتابع ديكو: "كما نعلم جميعًا، لدى الفيفا قناةٌ لنقل هذه المعلومات الحساسة إلى الأطراف المعنية. يظهر اسم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جدول المباريات حاليًا لأن القضية المعروضة على الفيفا لم تُبتّ فيها بعد. نأمل بشدة أن تفوز نيجيريا في قضية الأهلية، وأن يتأهل منتخب النسور الخضراء إلى الملحق، وربما يشارك في كأس العالم. أدعو جميع النيجيريين إلى التزام الهدوء وانتظار القرار النهائي."

وفي تعليقه على البطولة الرباعية في الأردن، قال ديكو: "نحن نتابع الوضع عن كثب. أولاً وقبل كل شيء، لسنا منظمي البطولة. قد تنتهي الحرب في الشرق الأوسط اليوم أو غداً. لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية لمنتخب النسور الخضراء".



