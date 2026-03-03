مدرب وست هام يوجه تراوري بالتوقف عن رفع الأثقال

أصدر المدرب الرئيسي نونو إسبيريتو سانتو تعليماته لأداما تراوري بتجنب رفع الأثقال في ملعب التدريب راش جرين التابع لنادي وست هام، مشيرًا إلى البنية العضلية الرائعة للجناح.

انضم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 30 عامًا إلى وست هام بعقد دائم قادمًا من فولهام في يناير، وكان قد عمل سابقًا تحت قيادة نونو خلال فترة وجودهما معًا في وولفرهامبتون واندررز.

وصف نونو بنية تراوري الجسدية بأنها "لا تصدق" وشدد على ضرورة الحفاظ على قوته وسرعته الطبيعية بدلاً من زيادة حجمه.

قال المدير (betarena.com): "عضلاته مذهلة، إنها جينات. عليه أن يتجنب صالة الألعاب الرياضية. ما يحمله من وزن كافٍ. سيمارس تمارين وقائية (في الصالة الرياضية)، لكنه لن يرفع الأثقال هناك."

قارن نونو بين تراوري واللاعبين الأصغر سنًا الذين يحتاجون إلى بناء العضلات، مستشهدًا بلاعب يبلغ من العمر 18 عامًا في فريق تحت 21 عامًا "يقضي ساعات في صالة الألعاب الرياضية"، مؤكدًا أن النادي يُصمم التدريب وفقًا للاحتياجات الفردية. وسينصب تركيز تراوري على الحفاظ على لياقته البدنية والوقاية من الإصابات، بدلًا من تمارين القوة المكثفة.

استُخدم تراوري بشكل أساسي كلاعب بديل منذ انتقاله، حيث شارك كبديل أمام تشيلسي وبيرنلي ومانشستر يونايتد وليفربول، مع مشاركة أساسية واحدة في مباراة الفوز على بيرتون ألبيون في الوقت الإضافي من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي. وقد شارك في 15 مباراة مع فولهام في وقت سابق من هذا الموسم.

وشملت تعاقدات وست هام في يناير أيضًا بابلو فيليبي، وتاتي كاستيلانوس، وأكسل ديساسي، وكيبر لامادريد؛ ويغيب فيليبي حاليًا بسبب إصابة في ربلة الساق، بينما قدم كاستيلانوس وديساسي مساهمات إيجابية.



