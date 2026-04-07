نادي وست هام يقدم شكوى إلى الفيفا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية

أفاد موقع nytimes.com أن نادي وست هام يونايتد قدم شكوى إلى الفيفا بعد أن زعم ​​أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم توافق على إطلاق سراح آرون وان بيساكا للعودة إلى ناديه قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز يونايتد.

غاب الظهير الأيمن البالغ من العمر 27 عاماً عن خسارة فريقه بركلات الترجيح يوم الأحد بعد أن ساعد جمهورية الكونغو الديمقراطية على التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1974.

تغلبت الدولة الأفريقية على جامايكا في نهائي التصفيات القارية في المكسيك، قبل أن تعود إلى عاصمتها كينشاسا للاحتفال مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

أفادت مصادر مطلعة على الوضع، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها حفاظاً على العلاقات، بأن نادي وست هام لم يمنح وان-بيساكا الإذن بالبقاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية لحضور الاحتفالات. وأضافت المصادر أن النادي كان قد رتب رحلة عودة للمدافع إلى لندن، لكنه لم يحضر.

وان-بيساكا، الذي انضم من مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2024 بعقد لمدة سبع سنوات، غيّر ولاءه الدولي من إنجلترا، التي لم يشارك معها أبداً في أي مباراة رسمية، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ولعب تسع مباريات مع المنتخب منذ سبتمبر.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet وست هام يونايتد 1.881 1xbet X تعادل 3.88 1xbet ولفرهامبتون 4.42 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء ولفرهامبتون -0.5 في 4 من آخر 5 مباريات ضد وست هام يونايتد، فاز وولفرهامبتون بهدف واحد على الأقل. أكثر من 2.5 هدف انتهت 3 من آخر 5 مباريات استضافها وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون بأكثر من 2.5 هدف. وست هام يونايتد -0.5 في 6 من آخر 10 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر وولفرهامبتون بفارق هدف واحد على الأقل.

قدّم المدافع ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2024-25، وكان الخيار الأول تحت قيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

لعب كايل ووكر-بيترز، الذي انضم للفريق بعد انتهاء عقده مع ساوثهامبتون الصيف الماضي، في مركز الظهير الأيمن أمام ليدز في غياب وان-بيساكا. ومن المتوقع عودته للمشاركة في مباراة الدوري الحاسمة يوم الجمعة المقبل ضد وولفرهامبتون واندررز.

يحتل وست هام مركزاً حرجاً في منطقة الهبوط، متأخراً بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع عشر. وقد يؤدي فوز فريق نونو إلى هبوط توتنهام إلى المراكز الثلاثة الأخيرة للمرة الأولى هذا الموسم.



