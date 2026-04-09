ما الذي لا يزال ينقص فريق النسور الخضراء؟ - إيتيم إيسين

كشف اللاعب الدولي النيجيري السابق إيتيم إيسين أن منتخب النسور الخضراء الحالي لا يزال يفتقر إلى لاعب خط وسط مبدع على غرار أساطير مثل الراحل هنري نوسو، وأوستين أوكوشا، ونفسه.

وفي حديثه في بودكاست "بلاي زون"، صرح إيسين بأن لوكمان هو أقرب لاعب من حيث الإبداع في فريق "سوبر إيجلز" ولكنه لم يُظهر ما يكفي منه.

أعتقد أننا ما زلنا نبحث عن لاعب خط وسط مبدع وموهوب. لوكمان يدخل في هذا السياق، لكن ليس بالضرورة مع منتخب نيجيريا.

"بالنسبة لناديه، فهو يؤدي ذلك بشكل جيد للغاية، ولكن عندما يتعلق الأمر بنيجيريا، أعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى تلك الإبداعية في وسط الملعب."

أوضح إيسين سبب أهمية وجود لاعب خط وسط مبدع في كل فريق.

هو مهندس الفريق وصانعه الماهر. إنه يصنع الفارق. حتى لو لم يسجل، بإمكانه صناعة هدف وتغيير مجرى المباراة. وجود لاعب مثله في الفريق يمنحك الثقة.

"اللاعب رقم عشرة مثلي، هنري {نوسو}، جاي جاي (أوكوشا)، إذا كنا نمتلك الكرة فسوف يشعر الخصم بالخوف."

"عليك أن ترهب الخصم وتُعلمه أن لديك هذا النوع من اللاعبين القادرين على جذب لاعبين أو ثلاثة وخلق مساحة وتمرير الكرة لأحدهم. أعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى ذلك في منتخبنا الوطني الذي نفتقده حقًا"، هكذا قال.

بقلم جيمس أغبيريبي



