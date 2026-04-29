لماذا يُعتبر آرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ - سيدورف

يعتقد كلارنس سيدورف أن أرسنال يجب أن يعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد فوز باريس سان جيرمان 5-4 على بايرن ميونيخ ليلة الثلاثاء.

حقق باريس سان جيرمان فوزاً مثيراً في ملعب بارك دي برانس، حيث سجل كل من خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي هدفين، بينما سجل جواو نيفيس هدفاً برأسية من ركلة ركنية.

سجل هاري كين ومايكل أوليس ودايوت أوباميكانو ولويس دياز أهداف بايرن ميونخ بينما أهدر باريس سان جيرمان تقدمه بنتيجة 5-2 في الشوط الثاني.

ثم أشار سيدورف، الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، إلى أن أرسنال، الذي سيواجه أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف النهائي مساء الأربعاء، يمكن اعتباره أقوى فريق متبقٍ في دوري أبطال أوروبا بسبب دفاعه.

"اسألوا حراس المرمى إن كانوا سعداء. إنهم ليسوا سعداء، فالحفاظ على نظافة الشباك كان أمراً مقدساً بالنسبة لحراس المرمى"، قال سيدورف.

"لقد رأينا فريقًا مثل أرسنال يصنع هذا الفارق هذا العام، حيث حافظ على نظافة شباكه في العديد من المباريات ووصل إلى النهاية."

"لذا إذا كان عليّ أن أشير إلى فريق واحد الآن، قادر على تحقيق الفوز بفضل هذه القدرة، فهو في الواقع فريق أرسنال."



