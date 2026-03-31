لماذا يُعتبر كريستيان تشوكو أعظم لاعب في منتخب نيجيريا؟ - إيكبيبا

أسطورة كرة القدم النيجيرية فيكتور إيكبيبا، وصف الراحل كريستيان تشوكو بأنه أعظم لاعب لعب لمنتخب النسور الخضراء.

كان تشوكو، الذي توفي في أبريل 2025، أول لاعب يقود منتخب النسور الخضراء (المعروف آنذاك باسم النسور الخضراء) للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1980.

على مستوى الأندية، ساعد تشوكو فريق رينجرز من إنوجو على الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية التي لم تعد موجودة الآن في عام 1977، متغلبًا على نادي كانون ياوندي الكاميروني.

بعد تقاعده، اتجه إلى التدريب وكان جزءًا من الطاقم الذي قاد فريق النسور الذهبية للفوز بالنسخة الأولى من كأس العالم تحت 16 سنة لكرة القدم في عام 1985 في الصين.

كان أحد مساعدي المدرب السابق كليمنس ويسترهوف في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1994 وكأس العالم 1994.

كما أنه كان مسؤولاً عندما فاز منتخب النسور الخضراء بالميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2004 في تونس.

عندما سُئل إيكبيبا عن أعظم لاعب ارتدى قميص منتخب نيجيريا، خلال حديثه في برنامج "كرة القدم ليلة الاثنين" على قناة سوبر سبورت، قال: "كريستيان تشوكو. كان أول نجم يفوز بكأس الأمم الأفريقية. لاعب أسطوري، شاهدته يلعب وأنا صغير. في ذلك العصر، كان هناك العديد من المواهب مثل مودا لاوال."

"في عصرنا، كنتم مدللين بالفرص: فريق 1994، والفريق الذي فاز بالألعاب الأولمبية، والفريق الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2013."

"في الآونة الأخيرة، ارتدى هذا القميص لاعبون مثل لوكمان وفيكتور أوسيمين. لقد كان هناك العديد من اللاعبين العظماء الذين ارتدوا هذا القميص في الماضي."



