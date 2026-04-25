لماذا يعاني ديلاب من صعوبة التسجيل؟ - أسطورة تشيلسي

صرح نجم تشيلسي السابق جيمي فلويد هاسلبانك أن ليام ديلاب يعاني من صعوبة في تسجيل الأهداف بسبب نقص الثقة.

تعاقد فريق البلوز مع ديلاب مقابل 30 مليون جنيه إسترليني من إيبسويتش الصيف الماضي، وتغلب على اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، عانى ديلاب بشدة هذا الموسم، ولم يسجل سوى هدف واحد في الدوري، وهدفين في 36 مباراة في جميع المسابقات.

لم يسجل ديلاب أي هدف منذ هزيمة تشيلسي 2-1 أمام فولهام في 7 يناير، وهي سلسلة امتدت لأكثر من 20 مباراة، وقدم أداءً سيئًا آخر ضد برايتون يوم الثلاثاء.

على الرغم من تألقه في إيبسويتش الموسم الماضي بتسجيله 12 هدفاً في الدوري، إلا أن ديلاب عانى حقاً من أجل الارتقاء إلى مستوى تشيلسي.

يعتقد جيمي كاراجر أن هذه الخطوة كانت كبيرة جدًا بالنسبة لديلاب، ويبدو ذلك واضحًا من خلال الأدلة التي ظهرت هذا الموسم.

لعب ديلاب دوراً ثانوياً لجواو بيدرو طوال معظم الموسم، ويعتقد هاسلبانك أن افتقاره للأهداف يعود إلى الثقة.

وقال لـ talkSPORT (عبر chelsea.news): "أعتقد أن الأمر بالنسبة له يتعلق بالثقة".

اقرأ أيضا: بيتيت يحذر فابريغاس من تولي تدريب تشيلسي خلفاً لروزينيور

"عندما تكون في الملعب ولا يكون لديك أي إيقاع، كما تعلم، فإنه يلعب، ثم لا يلعب، ثم يحصل على عشر دقائق، ثم لا يحصل عليها."

"عندما لا تسجل الأهداف ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً، تبدأ في الشك بنفسك."

"أعتقد أنه يحتاج إلى تدريب لأنه هنا وهناك أعتقد أنه يمكن أن يكون في مواقع أفضل، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق في الغالب بالثقة بالنفس."

"لا تفقد قدرتك بين عشية وضحاها، ولا تصبح فجأة لاعبًا سيئًا بين عشية وضحاها. لذا، فالأمر كله يتعلق بالعقل."



