لماذا لا ينبغي لداومان الذهاب إلى كأس العالم؟ - نجم أرسنال السابق

أعرب ثيو والكوت، جناح أرسنال السابق، عن أمله في ألا ينضم اللاعب الشاب الموهوب ماكس داومان إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

أتمنى ألا يرحل داومان. لا أقصد الإساءة، فلو عاد بي الزمن لغيّرت بعض الأمور. لكنت قلت لنفسي: "لا، لا، لا تفعلها!"، لكن حاول أن تقول هذا الكلام لشاب في السابعة عشرة من عمره! ما زلت أرى نفسي وهو مختلفين الآن بعد أن أصبح يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يحتاج إلى النضج بوتيرته الخاصة، خاصةً على الصعيد العاطفي لأنه شاب بالغ.

"كان عليّ أن أنضج بسرعة كبيرة، لكن هذا الفريق لا يزال شابًا ويفتقر إلى الخبرة. إنه يحظى بالحماية، وهذا أمر مهم، بينما اضطررتُ إلى أن أُزجّ في الفريق لأتحدث إليكم!"

"سيرحل مع مرور الوقت، نعم، لكنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، وأعتقد أن هناك لاعبين أفضل منه يستحقون التواجد هناك. سيصل إلى هناك في النهاية، لكن لدى إنجلترا لاعبين مميزين في مركز الجناح يقدمون أداءً رائعًا، مثل بوكايو، ومادويكي، وجارود بوين، وأنتوني جوردون، وهارفي بارنز."



