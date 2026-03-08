لماذا غاب هالاند عن مباراة نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي – جوارديولا

غاب إيرلينج هالاند عن فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ليلة السبت، لكن بيب جوارديولا قلل من شأن أي تلميح إلى أن المهاجم مشكوك في مشاركته في رحلة دوري أبطال أوروبا إلى ريال مدريد يوم الأربعاء.

لم يسافر المهاجم إلى ملعب سانت جيمس بارك بعد غيابه عن فوز فريقه على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي. شارك في مباراة ضد نوتنغهام فورست منتصف الأسبوع، لكن تم اتخاذ قرار بعدم المخاطرة بإشراكه في شمال شرق البلاد.

قال غوارديولا إنه كان يخطط دائمًا لإراحة هالاند في مباراة الكأس، ويجري حاليًا التعامل مع اللاعب النرويجي بشكل تدريجي استعدادًا لأسابيع قليلة مرهقة تتضمن أيضًا نهائي كأس كاراباو ضد آرسنال على ملعب ويمبلي في وقت لاحق من هذا الشهر. إليكم آخر أخبار إصابات لاعبي السيتي.

اقرأ أيضا: سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم ينته بعد – هالاند يحذر أرسنال

تم استبعاد هالاند من تشكيلة السيتي لمباراة الكأس ضد نيوكاسل، لكن غوارديولا أصر على أن المهاجم لم يكن من المرجح أن يشارك أبدًا حيث يدير البلوز دقائق لعبه.

قال غوارديولا (عبر صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز): "لم أكن أخطط لإشراكه في المباراة".

"أفضّل أن يخوض جلسات تدريبية جيدة بدلاً من السفر واللعب لمدة 10-15 دقيقة فقط."



