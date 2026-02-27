لماذا لم يتعاقد مانشستر يونايتد مع أوسيمين؟ - بيني مكارثي

بحسب بيني مكارثي، المدرب السابق للفريق الأول بالنادي، فإن جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية هو السبب الرئيسي وراء عدم محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع فيكتور أوسيمين.

لفت المهاجم النيجيري أوسيمين أنظار نخبة الأندية الأوروبية بعد تسجيله 26 هدفاً في الدوري خلال موسم 2022-23 ليساعد نابولي على الفوز بأول لقب إيطالي له منذ 33 عاماً.

كشف مكارثي، الذي كان في ذلك الوقت جزءًا من طاقم أولد ترافورد تحت قيادة المدرب آنذاك إريك تين هاج، أنه لعب دورًا في التعاقد مع المهاجمين، وأنه اعتقد أن أوسيمين "سيتناسب تمامًا" مع الشياطين الحمر.

لكن إقامة كأس الأمم الأفريقية (Afcon) كل عامين، والتي تتزامن بانتظام مع منتصف الموسم الأوروبي، تعني أن يونايتد تحول إلى أهداف أخرى على الرغم من أن أوسيمين كان في البداية "على رأس القائمة".

"إذا أنفقت 100 مليون جنيه إسترليني على لاعب، فلن ترغب في خسارته في كأس الأمم الأفريقية"، هكذا صرّح مكارثي، أسطورة جنوب أفريقيا، لصحيفة نيوزداي عبر خدمة بي بي سي العالمية.

أعتقد أنه كان سيحقق نجاحاً كبيراً هناك. لكن [كأس الأمم الأفريقية] كانت عقبة كبيرة.

"بفقدانه في العديد من المباريات المهمة، يعاني الفريق من عدم وجود المهاجم الرئيسي هناك."

"لذا تم اتخاذ القرار. حرفياً، كان جزء كبير من القرار بسبب كأس الأمم الأفريقية، وتم استبعاد اسم فيكتور أوسيمين - لم يعد لاعباً مرغوباً فيه بسبب ذلك."

بدلاً من ذلك، تعاقد مانشستر يونايتد مع راسموس هوجلوند من أتالانتا مقابل 72 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2023، حيث سجل اللاعب الدولي الدنماركي 26 هدفًا في 95 مباراة قبل انضمامه إلى نابولي على سبيل الإعارة في سبتمبر الماضي.

في غضون ذلك، تم اختيار أوسيمين كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في عام 2023، لكنه غادر نابولي لينضم إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة في سبتمبر 2024، ثم قام اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بإتمام انتقاله الدائم إلى العملاق التركي في يوليو الماضي.

لقد ساعد غلطة سراي على التغلب على يوفنتوس في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.



