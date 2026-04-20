لماذا سيفوز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بتصفيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لعام 2026؟ - أوشوالا

تعتقد مهاجمة فريق سوبر فالكونز، أسيسات أوشوالا، أن فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر (OKC) سيفوز بتصفيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لعام 2026 ويحقق لقبين متتاليين.



تجدر الإشارة إلى أن فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز ساحق بنتيجة 119-84 على فريق فينيكس صنز في المباراة الأولى من سلسلة مباريات الدور الأول من التصفيات المؤهلة للمؤتمر الغربي يوم الأحد.



وفي رد فعلها على الفوز، شاركت أوشوالا توقعاتها عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن فريق ثاندر لديه طريق غير معقد إلى نهائيات المؤتمر.

وبينما كانت تفضل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، أقرت بأن فريق سان أنطونيو سبيرز يمكن أن يشكل "تهديدًا حقيقيًا" لهيمنتهم، مشيرة إلى أن اللقب قد يذهب إليهم إذا نجحوا في ذلك، خاصة إذا عانى فريق دنفر ناغتس.



"من المؤكد أن البطولة ستذهب إلى الغرب مرة أخرى. قد يفوز أوكلاهوما سيتي باللقب للمرة الثانية على التوالي إذا لم يتأهل سان أنطونيو سبيرز"، صرح أوشوالا.



"من المؤكد أن أوكلاهوما سيتي ستخوض مسيرة سهلة حتى نهائيات المؤتمر."



