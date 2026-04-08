لماذا يُعاني أونواتشو من صعوبة تسجيل الأهداف مع منتخب نيجيريا؟ - لاوال

أوضح اللاعب الدولي النيجيري السابق غاربا لاوال سبب معاناة بول أونواتشو في تسجيل الأهداف مع منتخب النسور الخضراء على الرغم من إنجازاته الرائعة مع ناديه.

منذ ظهوره الأول مع منتخب النسور الخضراء، لم يسجل أونواتشو سوى أربعة أهداف في 30 مباراة.

كما شارك في ثلاث بطولات لأفريقيا، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد، وكان ذلك في الفوز 3-1 في دور المجموعات ضد أوغندا في بطولة 2025 في المغرب.

لكن المهاجم الطويل القامة يمثل وحشًا مختلفًا عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف في كرة القدم للأندية.

سجل هذا الموسم مع فريق طرابزون سبور 22 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 25 مباراة.

قال لاوال لموقع Footy Africa: "من المهم أن نتذكر أن كرة القدم مع المنتخب الوطني تختلف تماماً عن كرة القدم مع المنتخب الوطني. حتى في زماني، كان لدينا مهاجمون مثل جوناثان أكبوبوري، الذي عانى دولياً لكنه كان يعود إلى ناديه ويسجل هدفين أو ثلاثة أهداف مباشرة."

وأوضح لاوال أن المشكلة الرئيسية بالنسبة لأونواتشو هي قلة وقت التحضير خلال فترات التوقف الدولي.

على مستوى الأندية، لديك متسع من الوقت ودقائق لعب منتظمة لتجد إيقاعك. أما مع المنتخب الوطني، فلا تملك الوقت الكافي للانسجام؛ فقد لا تحصل إلا على جلستين أو ثلاث جلسات تدريبية قبل المباراة. إذا لم تُقدّم أداءً مميزًا على الفور، فأنت تُخاطر بالاستبعاد. في النادي، لديك متسع من الوقت ودقائق لعب منتظمة لتجد إيقاعك.

لكن على الرغم من معاناته مع فريق النسور الخضراء، قال لاوال إن أونواتشو لا يزال لاعباً مهماً للفريق غير المتجانس.

بقلم جيمس أغبيريبي



