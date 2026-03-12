لماذا يحقق فريق الصقور الخارقون نجاحًا أكبر من فريق النسور الخارقين؟ - إيكبو

أوضح اللاعب الدولي النيجيري السابق فرايدي إيكبو سبب نجاح فريق "سوبر فالكونز" أكثر من فريق "سوبر إيجلز".

حقق فريق سوبر فالكونز لقب بطولة كأس العالم للسيدات أكثر من أي فريق نسائي آخر في القارة، حيث حصد 10 ألقاب.

لم يغب الفريق عن أي بطولة لكأس العالم للسيدات FIFA منذ انطلاق البطولة عام 1991، ووصل إلى ربع النهائي (الدولة الأفريقية الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز) في نسخة عام 1999 في الولايات المتحدة.

كما أن فريق الصقور هو الفريق الوحيد من أفريقيا الذي وصل إلى ربع نهائي الألعاب الأولمبية.

من جانبهم، حقق منتخب النسور الخضراء ثلاثة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية وشارك في ست مباريات في كأس العالم للرجال.

اقرأ أيضا: نجم فريق سوبر فالكونز: أنا من أشد المعجبين بدافيدو، كيز دانيال، وأولاميد

قال إيكبو في بودكاست ذا بلاي زون: "إن فريق سوبر فالكونز أكثر نجاحًا من فريق سوبر إيجلز لأن عددنا كبير جدًا في كرة القدم للرجال، فنحن ننافس على كل كأس ولكن لا يمكننا الفوز بها جميعًا".

"كرة القدم للرجال في أفريقيا تزداد قوةً وتماسكاً هذه الأيام. تختلف كرة القدم النسائية عن كرة القدم الرجالية، لذا سنبذل قصارى جهدنا لمعادلة إنجازاتهم. لا ينبغي لنا مقارنتهم."

وعن سبب امتلاك منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) ألقاباً أكثر في كأس العالم للوافدات من المنتخبات الأفريقية الأخرى، أضاف إيكبو: "في كرة القدم الأفريقية آنذاك، لم يكن لدينا العديد من المنتخبات التي تلعب أو تحظى بفرص مماثلة لمنتخب نيجيريا للفتيات. لقد بدأنا مسيرتنا قبل معظمهم".

"عندما بدأوا بالصعود، كنا قد حصدنا خمس أو ست بطولات. الآن ترى الزامبيين والجنوب أفريقيين، إنهم يتقدمون بقوة، حتى المغرب مؤخراً، تراهم يلعبون وكأنهم رجال. إنهم يقدمون أداءً متكاملاً. أحياناً أتساءل هل هؤلاء فتيات؟"



