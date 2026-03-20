لماذا يُعدّ الفوز بكأس كاراباو مهماً للغاية بالنسبة لنا؟ - أرتيتا يتحدث قبل مواجهة مانشستر سيتي

أوضح ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، سبب أهمية فوز فريقه في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد أمام مانشستر سيتي.

سيواجه فريق أرسنال فريق بيب غوارديولا في ملعب ويمبلي، بهدف إنهاء انتظار دام ست سنوات للحصول على لقب.

كان آخر لقب لهم هو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 2020، وهي الجائزة الوحيدة التي حققها أرتيتا في عهده حتى الآن، لكن فريقه قد يتمكن من تحقيق أربعة ألقاب رائعة هذا الموسم.

يتقدمون حاليًا بفارق تسع نقاط على السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتواجدون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وينتظرهم مكان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة فريق ساوثهامبتون من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب) في غضون أسبوعين.

وبالنظر إلى المباراة النهائية يوم الأحد، قال أرتيتا (عبر صحيفة الإندبندنت): "بالتأكيد، يمكنكم تخيل مدى روعة الفوز يوم الأحد، ونحن جميعًا معًا، ونحتفل مع جماهيرنا، سيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية هائلة وإيمان كبير للجميع، ولهذا السبب نرغب فيه بشدة. والفوز بالكأس يُساعد. فهو يمنحك الثقة، ويمنحك الشعور بأنه عندما يحين ذلك الوقت، ستكون قادرًا على تحقيق الفوز."

أعرب أرتيتا عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز على السيتي.

وقال: "أنا مستعد تماماً وواثق من أننا سننجح في تحقيق ذلك".

"عندما يتعلق الأمر باللحظات الحاسمة وعندما يحين وقت الهجوم على الكأس، وانتزاعها وإعادتها إلى الوطن، فهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي وإحداث فرق."

"لهذا السبب نحن جميعًا متحمسون للغاية لأننا نعرف ما هو على المحك، والآن يتعلق الأمر بالخطوة التالية، والمباراة التالية، وحقيقة أننا في نهاية شهر مارس ونشارك في أربع مسابقات تدل على الكثير عن الفريق."

"إنها إحدى اللحظات الحاسمة، لأنها في النهاية تتعلق بالفوز بالكأس من عدمه. علينا أن نثبت ذلك. هذا واضح. ويجب أن يتم ذلك على أرض الملعب."



