يبقى الفوز بالدوري الإسباني أولوية برشلونة – فليك

كشف هانسي فليك، مدرب برشلونة، أن تركيزه الآن ينصب على الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد.



نفض الغبار، في محادثة مع بي بي سي سبورتأعرب عن فخره بأداء فريقه، وخاصة في أسلوب قتالهم وهجومهم، على الرغم من إقصائهم.



"لقد لعبنا شوطاً أول رائعاً. كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف. كان ذلك ممكناً حقاً. في النهاية استقبلنا هدفاً. في النهاية، هذه هي كرة القدم. لكنني فخور جداً بالروح المعنوية التي أظهرناها"، هكذا قال.

الخطوة التالية هي الفوز بالدوري الإسباني. علينا أن نظهر العزيمة والإصرار. نشعر جميعًا بخيبة أمل. الفوز بدوري أبطال أوروبا حلم كبير للجميع. بالطبع علينا أن نتعلم، ولكن لدينا أيضًا فريق شاب. علينا أن نتحسن، وسنتحسن في الموسم المقبل.



"من الجيد اليوم أيضاً الحديث عن أداء اللاعبين. علينا أن نتعلم المزيد كل يوم، وأن نصبح أفضل، وهذا ما نريد القيام به."



"أعلم أن الأمر مخيب للآمال للغاية بالنسبة للجميع، لكنها كرة القدم، إنها الحياة، وعلينا أن نعود."



"بالنسبة لي، لا يهمني متى نفوز بالدوري الإسباني. أريد الفوز بالدوري الإسباني. لا يهم في أي يوم نفوز. الآن يمكننا التركيز على الدوري الإسباني. الأمر صعب لأن الجميع كان يعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك اليوم، لكن علينا تقبل الأمر وسنعود."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet إلش سف 2.583 1xbet X تعادل 3.66 1xbet اتلتيكو مدريد 2.817 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء أتلتيكو مدريد أو التعادل لم يخسر أتلتيكو مدريد في 10 من آخر 15 مباراة له في الدوري الإسباني (LaLiga) على منصة EA Sports. أكثر من 2.5 هدف انتهت 6 من آخر 10 مباريات خاضها أتلتيكو مدريد خارج أرضه بأكثر من 2.5 هدف. أكثر من 1.5 هدف انتهت 7 من آخر 10 مباريات خاضها أتلتيكو مدريد خارج أرضه بأكثر من 1.5 هدف.



