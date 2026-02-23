الذئاب تدين الإساءة العنصرية ضد أروكوداري

أدان نادي وولفرهامبتون الهجوم العنصري الذي استهدف مهاجمه تولو أروكوداري، بحسب التقارير. Completesports.com.

تعرض أروكوداري لإساءة عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هزيمة وولفرهامبتون 1-0 أمام كريستال بالاس يوم الأحد.

أهدر اللاعب الدولي النيجيري ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

أعرب نادي وولفرهامبتون عن اشمئزازه من حالات الإساءة العنصرية العديدة التي وجهها عدة أشخاص إلى تولو أروكوداري على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة اليوم ضد كريستال بالاس. أصدر النادي بياناً قال فيه.

"لا مكان للعنصرية - في كرة القدم، أو عبر الإنترنت، أو في أي مكان في المجتمع. إننا ندين هذا السلوك البغيض وغير القانوني بأشد العبارات الممكنة."

وأضاف وولفرهامبتون: "يحظى تولو بدعمنا الكامل والثابت. لا ينبغي لأي لاعب أن يتعرض لمثل هذه الكراهية لمجرد قيامه بواجبه."

"نحن نقف بقوة إلى جانبه، وإلى جانب جميع لاعبي كرة القدم الذين يُجبرون على تحمل هذه الإساءة من حسابات مجهولة تتصرف بشكل واضح دون عقاب."

"أبلغ النادي عن المنشورات إلى المنصات المعنية وسيعمل مع الدوري الإنجليزي الممتاز والسلطات للمساعدة في تحديد المسؤولين وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة."

"سنواصل اتباع نهج عدم التسامح مطلقاً مع جميع أشكال التمييز."

بقلم أديبوي أموسو



