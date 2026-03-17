مدرب وولفرهامبتون يتحدث عن تأثير أروكوداري في التعادل 2-2 أمام برينتفورد

أشاد روب إدواردز، مدرب فريق وولفرهامبتون واندررز، بتولو أروكوداري لتأثيره الرائع بعد دخوله لمساعدة فريقه على العودة من تأخر 2-0 إلى التعادل 2-2 أمام برينتفورد في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين.

بعد أن كان فريق وولفرهامبتون متأخراً بنتيجة 2-1، تم إشراك أروكوداري في الدقيقة 74، ونجح في معادلة النتيجة لفريقه بعد ثلاث دقائق فقط.

كان هذا الهدف الثالث للاعب البالغ من العمر 25 عاماً في 26 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

كان من الممكن أن تكون المباراة محسومة لصالح برينتفورد قبل نهاية الشوط الأول، حيث أتيحت لهم عدة فرص لإضافة المزيد إلى هدفيهم قبل أن يرد وولفرهامبتون قبل نهاية الشوط الأول عن طريق آدم أرمسترونج الذي سجل هدفه الأول مع النادي، وهدف التعادل الذي سجله أروكودير.

وفي حديثه بعد المباراة عن تأثير أروكوداري والبدلاء الآخرين، قال إدواردز لموقع وولفز الإلكتروني: "لكنني أعتقد أن جميع البدلاء دخلوا وأثروا على المباراة بشكل جيد للغاية - سجل تولو هدفه، وكذلك أنجيل ورودريغو، أعتقد أنهم جميعًا كان لهم تأثير".

وعن حفاظه على ثقته بنفسه رغم تأخره بهدفين، قال إدواردز: "أعتقد أننا كنا نلعب بشكل جيد على أي حال. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء - لم ندافع بشكل جيد ضد العرضيات، ولم نوقفها، ولم ندافع ضدها - وهذا ما كنا نتحدث عنه طوال الأسبوع بخصوص خطورة برينتفورد لأنهم فعالون للغاية في هذا الجانب."

"لهذا السبب هم فريق جيد. بإمكانهم اللعب بتمريرات قصيرة، ولكن إذا ضغطت عليهم وسددت بقوة، يمكنهم تسجيل نقاط، وهذا كان محبطًا للغاية. لكننا شعرنا بأننا كنا في المباراة. كنا نلعب بشكل جيد."

"أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيداً في بعض اللحظات، وكنا نسيطر على مجريات المباراة، لكن الهدف الذي سُجّل قبل نهاية الشوط الأول منح الجميع بعض الثقة. نحن متأخرون بهدف واحد فقط، ونلعب بشكل جيد، ويمكننا العودة إلى المباراة."

"لم نكن بحاجة إلى تغيير الكثير في الشوط الأول، فقط بعض التغييرات الطفيفة في اللاعبين، ولكن لم يكن علينا تغيير الكثير من الناحية التكتيكية، فقط تعزيز بعض الرسائل، وأعتقد أننا قدمنا ​​أداءً رائعًا في الشوط الثاني."

على الرغم من التعادل، لا يزال أروكوداري وزملاؤه في الفريق في المركز الأخير برصيد 17 نقطة في جدول الدوري.

مع تبقي سبع مباريات، يفصل وولفرهامبتون 11 نقطة عن منطقة الأمان ويحتاج إلى معجزة لتجنب الهبوط، حيث يجب عليهم الفوز في جميع مبارياتهم المتبقية ويتوقعون أن تسير نتائج المباريات الأخرى في صالحهم.

بقلم جيمس أغبيريبي



