كرة السلة النسائية على الكراسي المتحركة: منتخب نيجيريا للسيدات يصنع التاريخ ويتأهل لدورة ألعاب الكومنولث غلاسكو 2026

حقق المنتخب النيجيري لكرة السلة للسيدات على الكراسي المتحركة إنجازاً تاريخياً بتأهله لدورة ألعاب الكومنولث 2026 في غلاسكو، اسكتلندا. Completesports.com التقارير.

تغلب المنتخب النيجيري على جنوب إفريقيا بنتيجة 8-3 في مباراة نهائية مثيرة يوم الخميس في تصفيات دورة ألعاب الكومنولث في أنغولا.

كرة السلة النسائية على الكراسي المتحركة: القائدة أولوبيسي تلهم عودة تاريخية

بقيادة الكابتن إيجيغباميغبي غبيميسولا أولوبيسي، حقق المنتخب النيجيري عودة تاريخية في المباراة النهائية ليضمن التأهل الوحيد متقدماً على منتخب جنوب إفريقيا، المرشح الأبرز للفوز بالبطولة.

سبق أن خسرت الفتيات النيجيريات بنتيجة 7-3 أمام جنوب أفريقيا في دور المجموعات، لكنهن قدمن أداءً قوياً ليخطفن بطاقة التأهل لدورة ألعاب الكومنولث.

كرة السلة النسائية على الكراسي المتحركة: الاتحاد يشيد بـ"الإنجاز التاريخي"

وصف رئيس الاتحاد النيجيري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، سيي جونسون، إنجاز فريق كرة السلة النسائي النيجيري على الكراسي المتحركة بأنه إنجاز ضخم من شأنه أن يزيد من سرعة نمو هذه الرياضة في نيجيريا.

وذكر أن قيادة اللجنة الرياضية الوطنية لعبت دوراً محورياً في نجاح الفريق.

"بصفتي رئيسًا، أشعر بفخر كبير لأننا تمكنا من صنع التاريخ في كرة السلة على الكراسي المتحركة في نيجيريا. كل من له صلة بكرة السلة على الكراسي المتحركة في نيجيريا، سواء في الماضي أو الحاضر، له كل الحق في المشاركة في هذا الإنجاز لأنه ثمرة سنوات عديدة من التفاني والعمل الجاد."

"يجب أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة اللجنة الرياضية الوطنية برئاسة رئيسها مالام شيهو ديكو ومديرها العام هون بوكولا أولوبادي على نوع القيادة التي قدموها للرياضة النيجيرية، والتي تُمكّن كل رياضة من الازدهار، بغض النظر عن حجمها."

فريق الرجال يفشل في المباراة النهائية

في غضون ذلك، فشل فريق كرة السلة النيجيري للرجال على الكراسي المتحركة بفارق ضئيل في التأهل بعد خسارته 13-8 أمام جنوب إفريقيا في المباراة النهائية.

ستمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا القارة رسمياً في دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة للسيدات وكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال على التوالي.

بقلم ريتشارد جيديكا ، أبوجا



