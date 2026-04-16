الاتحاد الدولي لألعاب القوى يرفض طلب أوفيلي بتغيير ولائه إلى تركيا

أفادت التقارير أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى رفض منح العداءة النيجيرية الشهيرة فافور أوفيلي الموافقة على تغيير ولائها إلى تركيا. Completesports.com.

وجاء القرار بعد مراجعة طلبها إلى جانب عشرة طلبات أخرى قدمها الاتحاد التركي لألعاب القوى، وكلها مرتبطة بحملة تجنيد مدعومة من الحكومة قبل دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن عملية الانتقال كانت جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لاستقطاب الرياضيين الأجانب بعقود مربحة، الأمر الذي يقوض نزاهة المسابقات الوطنية، ويثني الدول عن تطوير المواهب المحلية، ويعرض الرياضيين المحليين للخطر.

وفي الوقت نفسه، رحب الاتحاد النيجيري لألعاب القوى رسمياً بعودة العداء المتميز أوفيلي إلى صفوفه.

أعرب رئيس الاتحاد النيجيري لألعاب القوى، تونوبوك أوكوا، عن سعادته بعودة أوفيلي، مؤكداً على ضرورة الوحدة والتشجيع حول أحد أبرز المواهب الرياضية في نيجيريا.

ووفقاً لأوكوا، ينبغي أن ينصب التركيز الآن على توفير البيئة المناسبة لنجمة سباقي 100 متر و200 متر لتزدهر، مؤكدة أن أكثر ما تحتاجه من أصحاب المصلحة هو "الحب والدعم والتشجيع والمزيد من الحب".

من المتوقع أن يعزز عودة اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا آفاق نيجيريا في سباقات السرعة، حيث يأمل الاتحاد النيجيري لألعاب القوى أن يساعدها الدعم المتجدد من المسؤولين والجماهير ومجتمع ألعاب القوى على تحقيق كامل إمكاناتها على الساحة العالمية.

بقلم أديبوي أموسو



