حارس مرمى ريكسهام يغير ولاءه من إنجلترا إلى نيجيريا

أفادت التقارير أن آرثر أوكونكو قد حصل رسمياً على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعب مع منتخب نيجيريا.

أوكونكو، المولود في لندن لأبوين نيجيريين، سبق له أن مثل إنجلترا على مستوى الشباب.

تمت تبرئة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من قبل الفيفا يوم الاثنين، مما يمهد الطريق أمامه لتمثيل نيجيريا على المستوى الأول.

حارس مرمى ريكسهام متاح للاختيار ابتداءً من فترة التوقف الدولي.

سيدافع منتخب نيجيريا (النسور الخضراء) عن لقبه في بطولة كأس الوحدة في مايو/أيار. وقد أكد منتخبا إيران وجامايكا مشاركتهما بالفعل في البطولة الودية الاستعراضية.

قد تُمنح أوكونكو فرصة للمشاركة في البطولة، حيث من المتوقع أن يضم المدرب الرئيسي إريك شيل العديد من اللاعبين الاحتياطيين في تشكيلته.

كما يخوض أبطال أفريقيا ثلاث مرات مباراتين وديتين ضد بولندا والبرتغال في شهر يونيو.

بدأ أوكونكو مسيرته الكروية مع أرسنال، وقضى بعض الوقت على سبيل الإعارة مع كرو ألكساندرا، وشتورم غروز، وريكسهام.

انضم إلى ريكسهام في صفقة انتقال دائم في عام 2024، وقد أثبت نفسه كواحد من أفضل حراس المرمى في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (Sky Bet Championship).

بقلم أديبوي أموسو



